Разведка рассказала, насколько боеспособны российские войска и техника в Приднестровье

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины, и ищут пути рассредоточения сил украинской армии.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины в Telegram, пишет "Европейская правда".

Понимая отсутствие заметных успехов в так называемой "специальной операции" против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья, отметили в разведке.

По оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в селе Колбасна.

Более половины всех боеприпасов, находящихся на хранении на складах, исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке.

Только 7-8 тысяч тонн исправны и могут быть использованы.

Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а также нет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления, отметили в ведомстве.

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Потенциально Приднестровье может быть использовано в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора из России через территорию южных областей Украины, добавили в ГУР МО.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

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