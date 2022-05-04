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РФ пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины - Минобороны

Валентина РоманенкоСреда, 4 мая 2022, 15:54
РФ пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины - Минобороны
Александр Мотузяник

Россия пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей и развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Источник: спикер Министерства обороны на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 4 мая

Прямая речь: "Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также развить наступление на отдельных направлениях Запорожского и Криворожского направлений.

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С этой целью противник производит перегруппировку и усиление своих войск. Наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения".

Детали: Отвечая на вопросы журналистов, Мотузяник отметил, что приближение даты 9 мая вынуждает ВСУ быть внимательнее по всем направлениям. Украина ожидает определенных провокаций или ужесточения обстрелов со стороны РФ.

Темы: войнаМинобороны
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