РФ пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины - Минобороны

Россия пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей и развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Источник: спикер Министерства обороны на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 4 мая

Прямая речь: "Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также развить наступление на отдельных направлениях Запорожского и Криворожского направлений.

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С этой целью противник производит перегруппировку и усиление своих войск. Наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения".

Детали: Отвечая на вопросы журналистов, Мотузяник отметил, что приближение даты 9 мая вынуждает ВСУ быть внимательнее по всем направлениям. Украина ожидает определенных провокаций или ужесточения обстрелов со стороны РФ.