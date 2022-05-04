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Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику, но оружие не предоставит

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 16:42
Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику, но оружие не предоставит
фото иллюстративное: unsplash

Парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов речь не идет.

Соответствующее решение было принято депутатами в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Пакет помощи включает меры по преодолению последствий экономических санкций и гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.

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Также в решении отмечается продолжение поддержки вступления Украины в ЕС, оказание помощи украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну и усиление энергетического сотрудничества.

Решение поддержали 200 депутатов, в том числе из пророссийской партии БСП, угрожавшей выйти из коалиции, если парламент проголосует за предоставление оружия Украине. Таким образом коалиция в Болгарии сохраняется.

Также против военной помощи выступал президент Болгарии Румен Радев, известный своими пророссийскими заявлениями.

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Накануне он заявил, что люди, принимающие решение о помощи Украине, должны учитывать прежде всего безопасность болгар.

Напомним, Словакия объявила, что будет ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику.

Ранее сообщалось, что Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные во время боевых действий.

Темы: БолгарияоружиевойнаВооруженные силы
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