Летального оружия не будет: в МИД Молдовы рассказали о военной помощи от ЕС

Помощь Евросоюза для Молдовы в области обороны заключается только в укреплении потенциала медицинской и инженерно-саперной службы и не включает в себя поставки летального оружия.

Об этом заявили в МИД Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"В области обороны Молдова получает помощь от ЕС через Европейский фонд мира (European Pace Facility). Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие. В ближайшее время определены шесть сфер интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации", - объяснили в министерстве, комментируя заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

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4 мая Мишель, находящийся с визитом в Молдове, заявил на пресс-конференции, что обсудил с президентом Майей Санду предоставление Молдове дополнительной помощи в области обороны.

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

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Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

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