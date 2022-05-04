Украинские защитники продолжают крошить технику врага – подборка ДШВ и Нацгвардии

Украинские защитники продолжают профессионально уничтожать подразделения российских оккупантов и их технику.

Источник: пресс-центр командования ДШВ и пресс-служба Нацгвардии

Детали: Десантно-штурмовые войска показали видео, где зафиксированы последствия уничтоженной российской бронетехники вместе с экипажами артиллерией одного из подразделений ДШВ.

Дословно: "В частности, превращены в металлолом с "фаршем" из оккупантов пять российских бронетранспортеров. Насчет трех уцелевших – передали координаты. Будьте уверены, им тоже вскоре пришел конец".

Артиллеристы 81 бригады ДШВ обнародовали видео ликвидации российского БТР с экипажем.

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В свою очередь НГУ сообщает, что бойцы спецназа Нацгвардии во время проведения разведки на Изюмском направлении обнаружили скопление техники и личный состав противника.

По технике отработали из противотанкового оружия: было уничтожено 3 БМП противника.

Кроме того, на взводно-опорные пункты противника прилетели еще "подарки" от спецназовцев – выстрелы к гранатометам 30 мм калибра, которые выполнили свою миссию.