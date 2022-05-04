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В Харькове планировали взорвать 10 кг тротила – полиция

Роман ПетренкоСреда, 4 мая 2022, 18:04

Нацполиция предотвратила подрыв объекта инфраструктуры на Харьковщине.

Источник: Нацполиция

Детали: Во время проведения мероприятий по задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, оперативники получили информацию о заложении взрывчатки на одном из объектов инфраструктуры Харькова.

4 мая оперативники УСС совместно со специалистами взрывотехнической службы областной полиции и спецназначениями полка полиции особого назначения провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого - РПГ, противотанковые мины и около 10 кг тротила.

Причастных лиц пока не установили.

Темы: Харьковдиверсантыполициявойна
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