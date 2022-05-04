В Харькове планировали взорвать 10 кг тротила – полиция
Среда, 4 мая 2022, 18:04
Нацполиция предотвратила подрыв объекта инфраструктуры на Харьковщине.
Источник: Нацполиция
Детали: Во время проведения мероприятий по задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности, оперативники получили информацию о заложении взрывчатки на одном из объектов инфраструктуры Харькова.
4 мая оперативники УСС совместно со специалистами взрывотехнической службы областной полиции и спецназначениями полка полиции особого назначения провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого - РПГ, противотанковые мины и около 10 кг тротила.
Причастных лиц пока не установили.