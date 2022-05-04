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Австрия заявляет, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможна

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 18:23
Австрия заявляет, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможна
флаг Евросоюза, Pixabay

Австрийский министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Недавно министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, кроме членства.

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Эдштадлер прокомментировала ситуацию, заявив, что полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".

Она добавила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

"Министр иностранных дел также хотел этим сказать, что, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", - сказала Эдтштадлер.

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Австрия - одна из немногих европейских стран, отказавшаяся поставлять Украине оружие, решив же поддержать страну гуманитарной помощью.

На данный момент страна поставила 10 000 шлемов, бронежилетов и 100 000 литров топлива, а также предоставила Красному Кресту и другим НПО помощь в размере 17,5 млн евро. Австрийское правительство вносит 10 миллионов евро в программу помощи Украине от Всемирного банка.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель в интервью отказался говорить о том, согласны ли все государства ЕС с перспективой членства Украины.

В офисе Зеленского, впрочем, уверены в успехе переговоров. Читайте интервью дипломатического советника Зеленского "Наше вступление в ЕС точно будет в ближайшие годы".

Темы: АвстрияЕСевроинтеграция
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