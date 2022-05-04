Вблизи границы c Харьковской областью россияне сосредоточили до 40 вертолетов – Генштаб

Российские оккупанты сосредоточили до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости к государственной границе с Украиной.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 4 мая

Дословно: "Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

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Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково. С этой целью враг производит артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушеваха, Новая Дмитровка и Курулька.

Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины".

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Детали: На Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск Балтийского и Северного флотов.

Кроме того, в Валуйском районе Белгородской области россияне развернули вспомогательный пункт управления 36 общевойсковой армии Восточного округа.

По Харькову захватчики продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

Вблизи Лимана в Донецкой области на протяжении суток российские оккупанты безуспешно пытались закрепиться в Александровке. В направлении Северодонецка наступали на Воеводовку, но успеха не имели. Возле Попасной россияне хотели захватить Орехово, но не удалось.

Для сковывания украинских сил обороны российские оккупанты ведут обстрелы по всей линии столкновения. В Авдеевке, Краматорске, Северодонецке, Мариуполе и Гуляйполе наносят авиационные удары.

На Новопавловском направлении (админграница между Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областью) оккупанты вели бой у Новоселки, но понесли потери и отступили.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты, силами отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск Черноморского флота, воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью удержания временно занятых территорий и создания условий для активизации действий в направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

На северных границах украинская разведка фиксирует операции по прикрытию границы со стороны вооруженных сил Беларуси. В южных районах Гомельской области белорусские военные развернули дополнительные комплексы противовоздушной обороны. Также была проведена тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы. Генштаб ВСУ не исключает проведения демонстрационных и провокационных действий на границе.

На границе Сумской области с Россией оккупанты удерживают подразделения из состава 90-й танковой армии Центрального военного округа, чтобы удержать резервы украинской армии на этом направлении и не допустить их переброску в восточный театр боевых действий. Генштаб не исключает обстрелы близлежащих территорий Сумской области этими подразделениями.

В Черном море в составе российского флота сейчас находятся три носителя крылатых ракет типа "Калибр". В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота России продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины.

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