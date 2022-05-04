Нидерланды могут отправить Украине больше тяжелого вооружения

Нидерланды рассматривают вопрос поставок Украине больше тяжелого вооружения вместе с Бельгией, Германией и Великобританией.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании, чтобы поставлять более тяжелое вооружение. И мы отправляем в Украину следственно-криминалистическую группу по сбору доказательств для расследования военных преступлений и уголовного производства", - написал Рютте.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) May 4, 2022

Зеленский, в свою очередь, написал, что обсудил с Рютте вопросы дипломатии и привлечения к ответственности военных преступников.

"Рассказал ему о ходе боевых действий, обсудил с ним способы привлечения к ответственности военных преступников и дипломатические вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Нидерланды уже отправили в Украину противотанковые ракеты, снайперские винтовки и бронетехнику.

На минувшей неделе стало известно, что в Украину выезжает нидерландская судебно-медицинская группа. Эта команда собирает доказательства, которые могут быть использованы для расследования военных преступлений.