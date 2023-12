Нидерланды могут отправить Украине больше тяжелого вооружения

Нидерланды рассматривают вопрос поставок Украине больше тяжелого вооружения вместе с Бельгией, Германией и Великобританией.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"Нидерланды оценивают, могут ли они присоединиться к Германии, Бельгии и Великобритании, чтобы поставлять более тяжелое вооружение. И мы отправляем в Украину следственно-криминалистическую группу по сбору доказательств для расследования военных преступлений и уголовного производства", - написал Рютте.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2)