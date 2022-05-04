Байден заявил, что США открыты для дополнительных санкций против РФ

После того, как Европейский союз и Великобритания объявили о новых санкциях в отношении России, президент США Джо Байден заявил, что "мы всегда открыты для дополнительных санкций".

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"На этой неделе я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", — сказал Байден журналистам в Белом доме.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду предложила ряд мер, включая запрет на поставку российской нефти.

Другие предложения включают внесение в список лиц, совершивших военные преступления в Буче, исключение крупнейшего российского банка Сбербанк из системы SWIFT.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду объявила о дальнейших санкциях в отношении 63 российских граждан и организаций, в том числе против российских медиакомпаний, "стоящих за порочной кампанией путинской дезинформации" и их сотрудников.