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Исследователи показали визуализацию разрушений в Попасной Луганской области

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 21:01
визуализация разрушений в попасной. фото: cesium

Военная администрация получила от японских исследователей визуализацию разрушений застройки Попасной русскими оккупантами.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Исследовательская группа Токийского университета опубликовала цифровые карты, на которых визуализированы разрушения в Луганской области в результате российского вторжения.

Спутники, используя инфракрасное излучение, показали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары, что свидетельствует о жестоких атаках со стороны России".

Детали: Гайдай опубликовал визуализацию пожаров, зафиксированную спутниками в Попасной.

Красным указаны значительные разрушения, взрывы и пожары. На карте видно, что обстрелы и разрушения касаются жилой застройки, преимущественно частных усадеб.

Глава исследовательской группы Хиденори Ватанаве приобщил видеозапись из беспилотника, сделанного россиянами, подтверждающий значительные разрушения. Источник видео он не указал.

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Предыстория:

  • В результате обстрела россиянами Михайловки возле Рубежного погиб православный священник.
  • Российские захватчики уничтожили или увезли трехлетний запас зерна с территории Луганщины.
  • Гайдай прогнозирует, что через две недели ситуация на поле боя начнет меняться в пользу Украины, в частности, через поставки западного вооружения.

Темы: Луганская областьобстрелРосcиябоевые действия
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