Исследователи показали визуализацию разрушений в Попасной Луганской области

Военная администрация получила от японских исследователей визуализацию разрушений застройки Попасной русскими оккупантами.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "Исследовательская группа Токийского университета опубликовала цифровые карты, на которых визуализированы разрушения в Луганской области в результате российского вторжения.

Реклама:

Спутники, используя инфракрасное излучение, показали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары, что свидетельствует о жестоких атаках со стороны России".

Детали: Гайдай опубликовал визуализацию пожаров, зафиксированную спутниками в Попасной.

Красным указаны значительные разрушения, взрывы и пожары. На карте видно, что обстрелы и разрушения касаются жилой застройки, преимущественно частных усадеб.

Глава исследовательской группы Хиденори Ватанаве приобщил видеозапись из беспилотника, сделанного россиянами, подтверждающий значительные разрушения. Источник видео он не указал.

A drone footage of an urban battle in #Popasna, on May 3. Russian soldiers surround Ukrainian soldiers and then capture them. pic.twitter.com/FYoRODImV5