Исследователи показали визуализацию разрушений в Попасной Луганской области
Военная администрация получила от японских исследователей визуализацию разрушений застройки Попасной русскими оккупантами.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "Исследовательская группа Токийского университета опубликовала цифровые карты, на которых визуализированы разрушения в Луганской области в результате российского вторжения.
Спутники, используя инфракрасное излучение, показали, что за последний месяц в нескольких городах Луганской области один за другим вспыхивали большие пожары, что свидетельствует о жестоких атаках со стороны России".
Детали: Гайдай опубликовал визуализацию пожаров, зафиксированную спутниками в Попасной.
Красным указаны значительные разрушения, взрывы и пожары. На карте видно, что обстрелы и разрушения касаются жилой застройки, преимущественно частных усадеб.
Глава исследовательской группы Хиденори Ватанаве приобщил видеозапись из беспилотника, сделанного россиянами, подтверждающий значительные разрушения. Источник видео он не указал.
A drone footage of an urban battle in #Popasna, on May 3. Russian soldiers surround Ukrainian soldiers and then capture them. pic.twitter.com/FYoRODImV5— Hidenori Watanave, Ph.D. (@hwtnv) May 3, 2022
Предыстория:
- В результате обстрела россиянами Михайловки возле Рубежного погиб православный священник.
- Российские захватчики уничтожили или увезли трехлетний запас зерна с территории Луганщины.
- Гайдай прогнозирует, что через две недели ситуация на поле боя начнет меняться в пользу Украины, в частности, через поставки западного вооружения.