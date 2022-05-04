Донецкая область: 2 погибших, 11 раненых за день

В Донецкой области в среду россияне убили 2 мирных жителя и 11 ранили.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области – в Шандриголовом. Еще 11 человек в области сегодня получили ранения".

Детали: Кириленко также сообщил, что удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.