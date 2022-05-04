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Донецкая область: 2 погибших, 11 раненых за день

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 21:33
Донецкая область: 2 погибших, 11 раненых за день
графика из Telegram Кириленко

В Донецкой области в среду россияне убили 2 мирных жителя и 11 ранили.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "4 мая россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области – в Шандриголовом. Еще 11 человек в области сегодня получили ранения".

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Детали: Кириленко также сообщил, что удалось уточнить информацию о 5 погибших и 2 раненых в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Темы: Донецкая областьвойна
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