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Зеленский просит ООН содействовать эвакуации раненых с "Азовстали"

Светлана КизиловаСреда, 4 мая 2022, 22:59

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, во время переговоров глава государства просил помочь эвакуировать с "Азовстали" всех раненых.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Под угрозой – жизнь остающихся там людей. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении".

Детали: Глава государства также выразил благодарность лично Генсеку ООН за его усилия по эвакуации украинских граждан с "Азовстали".

Зеленский проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции.

Дословно: "Президент Украины поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах".

Напомним:

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  • В России заявили, что с 8 утра четверга откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, при этом о военных, в частности, раненых речь не идет.
  • Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь" в подземельях. В среду россияне прорвались на завод, который бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами в то время не было.
  • Глава фракции "Слуги народа" и глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия подтвердил, что войска России находятся на территории предприятия.

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Темы: МариупольэвакуацияООНЗеленский
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