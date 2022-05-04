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Россияне обстреливают приграничные районы Черниговщины и Сумщины

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 23:47
фото ГПСУ

Россияне обстреливают приграничные территории в Черниговской и Сумской областях.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Так, сегодня в течение дня пограничниками зафиксированы минометные и гранотометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области.

Всего врагом по территории Украины вблизи украинской границы было выпущено около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета".

Детали: По предварительным данным, жертв в результате обстрелов нет.

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Темы: войнаЧерниговская областьСумская областьграница
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