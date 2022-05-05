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Стало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 02:41
фото: Телеграмм Микити

Российские захватчики нанесли удар по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением.

Источник: глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита

Прямая речь: "Враг целит по Закарпатью ракетами, которые имеют осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей".

"Такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 метров от места попадания ракеты".

Детали: Микита опубликовал в Телеграмме фотографии, на которых "четко видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл".

 
 

Что предшествовало: Во вторник вечером Россия нанесла ракетный удар по подстанции возле вокзала в Воловце Закарпатской области. В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Это был первый ракетный удар по Закарпатью с начала войны.

В пгт Воловец Закарпатской области отремонтировали и запустили электрическую подстанцию, поврежденную во вторник российской ракетой, также возобновлено газоснабжение.

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Темы: Закарпатьевойна
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