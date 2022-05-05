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Скандал в польском правительстве: премьер требует отставки главы МИД – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 03:50
Скандал в польском правительстве: премьер требует отставки главы МИД – СМИ
Рау, фото: twitter ЕП

В польском правительстве назревает громкий скандал – премьер Матеуш Моравецкий добивается отставки министра иностранных дел Збигнева Рау.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники, пишет Onet.pl.

"Премьер-министр Моравецкий, если бы мог, то за один день уволил бы главу МИД",– отмечает издание один из приближенных к премьеру чиновников. По его словам, "польская дипломатия под нынешним руководством уже мало что весит".

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"Все важнейшие визиты или переговоры с момента вторжения России в Украину проводит и проводит премьер-министр, не имеющий поддержки в этой сфере со стороны Министерства иностранных дел. И именно в этот ответственный момент, когда идет война за границей", - добавляет он.

В качестве примера чиновник вспоминает визит трех премьеров в Киев в середине марта – МИД не был привлечен к подготовке этого визита.

Впрочем, как отмечает издание, Збигнев Рау поддерживает в лице президента правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качинского.

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В издании отмечают, что 28 апреля у Качинского был часовой разговор один на один с главой МИД. "Наши собеседники указывают, что главной темой разговора в принципе могла быть только одна – либо гарантия содержания в должности, либо быстрая отставка", – отмечает Onet.pl.

В правящей партии неофициально добавляют, что конфликт между Министерством иностранных дел и Канцелярией премьер-министра может привести к серьезным проблемам.

"Это правительственное дипломатическое сражение никому не подходит. Чем быстрее это закончится, тем лучше для всех", – говорит известный политик из правящей партии.

Темы: Польша
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