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Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит "лучший момент" - Мишель

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 06:05
Лидеры ЕС рассмотрят заявку Украины на членство, когда наступит лучший момент - Мишель
фото: Getty Images

Президент Европейского совета Шарль Мишель ждет "лучшего момента" для внесения в повестку дня для лидеров ЕС рассмотрение заявки Украины на членство.

Источник: Мишель в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета.

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Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы...

Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня".

Детали: При этом президент Европейского совета напомнил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.

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"По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8-9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней", - детализировал Мишель.

Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, в которой Украине членство будет предоставлено еще до проведения всех необходимых реформ, Мишель отметил, что "совершенно очевидно, что это процесс, основанный на реформах, потому что вопрос о членстве связан с общим подходом к фундаментальным элементам – верховенству права, независимости правосудия, борьбе с коррупцией, единому рынку, экономическим реформам".

Напомним: Мишель выступает за конфискацию активов россиян, которые находятся под санкциями, с целью дальнейшего их использования для возмещения ущерба, причиненного Россией в войне против Украины.

Темы: ЕСУкраина
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