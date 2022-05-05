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Регионы: прилеты ракет по Днепропетровщине, Кировоградщине и Донеччине

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 09:11
Регионы: прилеты ракет по Днепропетровщине, Кировоградщине и Донеччине

За ночь на 5 мая российские войска обстреливали Донбасс, Луганщину, а также попали ракетами в Днепропетровской и Кировоградской областях. В некоторых регионах сработало украинское ПВО.

Источник: отчеты регионов

Детали: По состоянию на утро 5 мая:

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Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Полтавщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Сумской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине и Черниговщине.

В результате ракетных ударов вечером 4 мая известна следующая информация:

Киевщина: вечером ПВО сбили ракету над Броварским районом. В результате падения обломков — возгорание кустарника и камыша. Жертв не было. Ночью – воздушная тревога.

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На Днепропетровщине вечером две ракетные атаки. Одну ракету сбили. Другая попала по железнодорожной инфраструктуре. Есть разрушения. Пострадавших нет. Ночь с тревогой. Утром спокойно.

На Кировоградщине ориентировочно после десяти вечера — прилет ракеты на объекты инфраструктуры. Предварительно – без жертв.

Черкасская: накануне около десяти вечера сработало ПВО под Черкассами. Были сбиты две ракеты. Потерпевших нет. Вечер, ночь и утро – с воздушными тревогами.

Ситуация в восточных областях Украины:

Харьков: ночью было несколько обстрелов окраин города, пострадавших нет.

За сутки по области в результате обстрелов получил ранение 11-летний мальчик в Лозовском районе. На Балаклейщине один человек погиб.

Продолжаются бои в Изюме.

Луганщина: за сутки – семь мощных артиллерийских обстрелов Северодонецка, еще семь – Попаснянской и Горной общин, четыре – Лисичанская.

Ночью пострадали Новодружеск, возгорание 2 жилых домов, и Лисичанск, возгорание жилых домов. 5 погибших гражданских.

Донетчина: ситуация тяжелая, но контролируемая ВСУ. Кафиры наращивают интенсивность и мощность обстрелов. Вчера под ракетными авиационными ударами – центр Авдеевки. Повреждены не менее 15 домов, помещения двух АЗС, ранены.

Сегодня в четыре утра — обстрел ракетами класса воздух-земля по г. Краматорск, в результате которого повреждены 9 жилых домов и ОШ № 2, на территории завода Энергомашспецсталь произошла разгерметизация газопровода, пострадали другие здания. При обстреле ранены 25 гражданских лиц, из них 20 оказана помощь на месте, 5 направлены в больницу.

Вечером и ночью периодические обстрелы г. Марьинка, также обстрел по г. Времен Яр Бахмутского района. Повреждены 17 жилых домов, обнаружен один погибший гражданский.

Херсон: ситуация в области остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины. Стабильно критична ситуация.

Николаевщина: вчера вечером из РСЗО был обстрелян один из районов Николаева. Повреждения получили жилые дома, газовые трубы, оборвана контактная линия "электротранса". В результате обстрела произошло 4 пожара. По предварительной информации ранен один человек.

Темы: Днепропетровская областьКировоградская областьДонецкая областьвойна
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