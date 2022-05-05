В Варшаве пройдет международная донорская конференция для помощи Украине

В Варшаве на Национальном стадионе в четверг состоится международная донорская конференция высокого уровня для сбора средств на поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инициаторами мероприятия выступили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Партнерами мероприятия являются президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Цель инициативы – гуманитарная поддержка Украины.

Встреча состоится на уровне глав государства и правительства с участием представителей мирового бизнеса и финансовых институтов – партнеров из ЕС, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, примут участие представители международных гуманитарных учреждений, таких как Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН, Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Мероприятие начнется в 12:00 по местному времени.

Польша вместе со Швецией утверждает, что необходима как немедленная помощь, так и долгосрочная поддержка. Поэтому мероприятие позволит обсудить, как поддержать устойчивость украинского общества и удовлетворить его потребности в долгосрочной перспективе, включая финансирование будущего восстановления страны.

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Эта конференция начнет серию будущих мер по оказанию помощи разрушенной войной Украине в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что донорская конференция, которая пройдет в столице Польши Варшаве, станет отправной для европейского плана Маршалла для Украины, нуждающейся в помощи из-за войны, которую против нее ведет Россия.