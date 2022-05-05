Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Варшаве пройдет международная донорская конференция для помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 10:23

В Варшаве на Национальном стадионе в четверг состоится международная донорская конференция высокого уровня для сбора средств на поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инициаторами мероприятия выступили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Партнерами мероприятия являются президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Цель инициативы – гуманитарная поддержка Украины.

Встреча состоится на уровне глав государства и правительства с участием представителей мирового бизнеса и финансовых институтов – партнеров из ЕС, Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, примут участие представители международных гуманитарных учреждений, таких как Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН, Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Мероприятие начнется в 12:00 по местному времени.

Польша вместе со Швецией утверждает, что необходима как немедленная помощь, так и долгосрочная поддержка. Поэтому мероприятие позволит обсудить, как поддержать устойчивость украинского общества и удовлетворить его потребности в долгосрочной перспективе, включая финансирование будущего восстановления страны.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВИДЕО ДНЯ

Эта конференция начнет серию будущих мер по оказанию помощи разрушенной войной Украине в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что донорская конференция, которая пройдет в столице Польши Варшаве, станет отправной для европейского плана Маршалла для Украины, нуждающейся в помощи из-за войны, которую против нее ведет Россия.

Темы: ПольшаУкраина
Главное сегодня

Начали третий этап эвакуации гражданских из "Азовстали" – Гутерреш

ВИДЕОШарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации

Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

В Госдуме РФ уверяют, что мобилизации не будет, как и первого ядерного удара

Представитель ООН говорит, что на "Азовсталь" поехали новые автобусы для евакуации

ЕС планирует ввести санкции против фактической жены Путина Алины Кабаевой

Все новости...
Польша
Скандал в польском правительстве: премьер требует отставки главы МИД – СМИ
Польша будет до последнего убеждать Венгрию поддержать санкции против РФ
Польша готова помочь Германии "дерусифицировать" импорт нефти
Последние новости
04:25
NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"
04:05
Представителем Белого дома впервые стала афроамериканка и представительница ЛГБТ
03:01
Россияне уничтожили фермерские хозяйства в громаде на Харьковщине, теперь там не будет посевной
02:00
Картина Примаченко ушла с молотка за полмиллиона долларов, средства передадут ВСУ
01:15
Буш сравнил Зеленского с Черчиллем
01:00
Жену писателя задержали за плакат: она поспорила с матерью, что в РФ нет свободы
00:57
Партия Макрона сменяет название на "Возрождение"
00:38
Нестрашное эмбарго и новая порция санкций: итоги на экономическом фронте
00:25
Первая леди США встретится в Словакии с украинскими беженцами
23:59
Чехия нашла возможность заменить нефть из РФ
Все новости...