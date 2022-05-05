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На Николаевщине россияне за ночь ранили несколько человек и нанесли много вреда - Ким

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 11:05

Николаевскую область интенсивно обстреливали в ночь на 5 мая, несколько раненых, в Николаеве повреждены газопроводы и контактная сеть.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Кима: "Сегодня всю ночь бомбили-бомбили, к 9 мая все уплотняется бомбежка. 

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По состоянию на 10:30, жертв нет, несколько раненых. 

Много ущерба материального. Это мы переживем, главное, что нет жертв". 

Детали: Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в областном центре в результате ночных обстрелов повреждена контактная сеть и газопроводы на нескольких улицах,

ВИДЕО ДНЯ

Ремонтные бригады восстанавливают газоснабжение на нескольких улицах Ингульского района. Без газа в городе осталось больше 290 абонентов. Все утечки газа локализованы.

Специалисты КП "Николаевэлектротранс" работают над восстановлением контактной сети.

Пока движение троллейбусов №2 осуществляется по маршруту микрорайон Намыв – Автовокзал. Другие маршруты работают без изменений: №4 Николаев Грузовой – Намыв, №6 3-я Военная – Намыв (без берега).

УП, дополнено
Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
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