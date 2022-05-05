Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Николаевщине россияне за ночь ранили несколько человек и нанесли много вреда - Ким

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 11:05

Николаевскую область интенсивно обстреливали в ночь на 5 мая, несколько раненых, в Николаеве повреждены газопроводы и контактная сеть.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Кима: "Сегодня всю ночь бомбили-бомбили, к 9 мая все уплотняется бомбежка. 

По состоянию на 10:30, жертв нет, несколько раненых. 

Много ущерба материального. Это мы переживем, главное, что нет жертв". 

Детали: Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в областном центре в результате ночных обстрелов повреждена контактная сеть и газопроводы на нескольких улицах,

Ремонтные бригады восстанавливают газоснабжение на нескольких улицах Ингульского района. Без газа в городе осталось больше 290 абонентов. Все утечки газа локализованы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВИДЕО ДНЯ

Специалисты КП "Николаевэлектротранс" работают над восстановлением контактной сети.

Пока движение троллейбусов №2 осуществляется по маршруту микрорайон Намыв – Автовокзал. Другие маршруты работают без изменений: №4 Николаев Грузовой – Намыв, №6 3-я Военная – Намыв (без берега).

УП, дополнено
Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
Главное сегодня

Представитель ООН говорит, что на "Азовсталь" поехали новые автобусы

ЕС планирует ввести санкции против фактической жены Путина Алины Кабаевой

видеоРоссияне продолжают штурм "Азовстали." Защитники опубликовали видео

Путин извинился перед премьером Израилем за слова Лаврова о "Гитлере-еврее"

Родным защитников Мариуполя не дали провести митинг в Киеве в поддержку бойцов

Венедиктова просит сдержать эмоции по поводу Шария, чтобы Испания не отказала в экстрадиции

Все новости...
Николаев
В Николаеве раздаются взрывы
Водоснабжение в Николаеве планируют возобновить до 15 мая – Ким
Винница передает 20 фур воды Николаеву, где оккупанты перебили водопровод
Последние новости
22:35
Шмигаль: в ЕС активно обсуждается передача арестованных активов РФ Украине
22:26
видеоКрымский татрин, спасающий заблокированных на "Азовсталм", просит Турцию помочь
22:20
Все рестораны McDonald's останутся закрытыми до конца войны
22:19
Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины
22:18
Офис генпрокурора опубликовал подозрения Шойгу и Ко
22:00
За время вторжения Украина получила 12 миллиардов долларов помощи
21:53
В Госдуме РФ уверяют, что мобилизации не будет, как и первого ядерного удара
21:51
фотоЖизнь застыла. Об обустройстве переселенцев в модульном городке Львова
21:40
Представитель ООН говорит, что на "Азовсталь" поехали новые автобусы
21:36
Германия заменит Чехии поставленную в Украину военную технику и вооружение
Все новости...