На Николаевщине россияне за ночь ранили несколько человек и нанесли много вреда - Ким
Николаевскую область интенсивно обстреливали в ночь на 5 мая, несколько раненых, в Николаеве повреждены газопроводы и контактная сеть.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким и городской глава Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь Кима: "Сегодня всю ночь бомбили-бомбили, к 9 мая все уплотняется бомбежка.
По состоянию на 10:30, жертв нет, несколько раненых.
Много ущерба материального. Это мы переживем, главное, что нет жертв".
Детали: Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в областном центре в результате ночных обстрелов повреждена контактная сеть и газопроводы на нескольких улицах,
Ремонтные бригады восстанавливают газоснабжение на нескольких улицах Ингульского района. Без газа в городе осталось больше 290 абонентов. Все утечки газа локализованы.
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Специалисты КП "Николаевэлектротранс" работают над восстановлением контактной сети.
Пока движение троллейбусов №2 осуществляется по маршруту микрорайон Намыв – Автовокзал. Другие маршруты работают без изменений: №4 Николаев Грузовой – Намыв, №6 3-я Военная – Намыв (без берега).