Защитники уже уничтожили 196 российских самолетов и 24,7 тысячи оккупантов – Генштаб
Четверг, 5 мая 2022, 11:24
Россия в войне с Украиной уже потеряла 24 700 своих военных, 196 самолетов, 1 092 танка и 2 651 боевую бронированную машину.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:
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- личного состава около 24 700 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 092 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41) ед,
- артиллерийских систем – 499 (+8) ед,
- РСЗО – 169 (+6) ед,
- средств ПВО – 83 (+2) ед,
- самолетов – 196 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 (+40) ед,
- кораблей/катеров – 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
- специальной техники – 38 (+0).
- крылатых ракет – 89 (+2).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Попаснянском направлении.