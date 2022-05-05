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Защитники уже уничтожили 196 российских самолетов и 24,7 тысячи оккупантов – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 5 мая 2022, 11:24
Защитники уже уничтожили 196 российских самолетов и 24,7 тысячи оккупантов – Генштаб
Фото Генштаба ВСУ с Facebook

Россия в войне с Украиной уже потеряла 24 700 своих военных, 196 самолетов, 1 092 танка и 2 651 боевую бронированную машину.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава около 24 700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 092 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2 651 (+41) ед,
  • артиллерийских систем – 499 (+8) ед,
  • РСЗО – 169 (+6) ед,
  • средств ПВО – 83 (+2) ед,
  • самолетов – 196 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 907 (+40) ед,
  • кораблей/катеров – 10 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
  • специальной техники – 38 (+0).
  • крылатых ракет – 89 (+2).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки были на Попаснянском направлении.

Темы: Росcиявойна
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