Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя

Захватчики в районе Мариуполя взялись русифицировать дорожные знаки – снимают надписи на украинском и английском и заменяют их на русскоязычные.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут.

Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи.

Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали…"

.

Напоминим:

ВИДЕО ДНЯ

Российские захватчики установили в оккупированном Мариуполе свой "символ поддержки России" – страшный черный памятник "бабке с флагом Советского союза", а также начали заменять въездные знаки в селах и поселках Донецкой области.