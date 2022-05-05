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Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя

Светлана КизиловаЧетверг, 5 мая 2022, 19:23
Российские оккупанты уничтожают украиноязычные указатели возле Мариуполя
Оккупанты уничтожают украиноязычные указатели в Мариупольском районе, фото горсовета

Захватчики в районе Мариуполя взялись русифицировать дорожные знаки – снимают надписи на украинском и английском и заменяют их на русскоязычные.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут.

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Между тем, в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи.

Мариуполь – был, есть и будет украинским городом. Чтобы там россияне себе не фантазировали…"

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Напоминим:

Российские захватчики установили в оккупированном Мариуполе свой "символ поддержки России" – страшный черный памятник "бабке с флагом Советского союза", а также начали заменять въездные знаки в селах и поселках Донецкой области.

Темы: МариупольоккупацияязыкРосcия
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