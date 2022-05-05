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Болгария будет просить ЕС об исключении из нефтяного эмбарго против РФ

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 19:45

Болгария будет просить об исключении из нефтяного эмбарго против РФ, продолженного Европейской комиссией в рамках шестого санкционного пакета.

Об этом заявил министр энергетики Александер Николов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Позиция Болгарии в отношении нефти ясна. Мы будем просить ЕС об исключении. Мы ищем внутренние решения, чтобы не было рисков для продолжения работы НПЗ и производства", — сказал Николов.

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Он добавил, что в отношении поставок газа разрабатывается долгосрочное решение с участием Еврокомиссии  все сценарии и предложения на уровне закупок будут прокомментированы в ближайшее время.

Напомним, в правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

Словакия также заявила, что будет настаивать на освобождении от эмбарго на покупку российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России. С предложением Еврокомиссии также не согласна Чехия.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

Темы: Болгариянефть
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