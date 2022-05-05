Глава МИД Германии посетит Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна "скоро" приехать в Украину.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Несколькими часами ранее федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее спикер Бундестага Бербель Бас также объявила о поездке в Украину в воскресенье. Как председатель парламента она станет самым высокопоставленным представителем Германии в Киеве с начала войны.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникла дополнительная напряженность из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.