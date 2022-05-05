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На побережье Черного моря сохраняется угроза высадки десанта

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 мая 2022, 21:16

В северо-западной части Черного моря сохраняется угроза высадки вражеского десанта, россияне производят разведки беспилотниками, в том числе ударными.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу.

Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующими сопровождением этих мероприятий".

Детали: В командовании просят жителей не посещать пляжи и другие запрещенные территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, а также не мешать действиям военных.

Там также призвали информировать соответствующие органы о подозрительной активности в прибрежной зоне и не разглашать информацию о деятельности сил обороны.

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  • За время войны украинские военные уничтожили ряд российских кораблей.
  • Так, 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
  • 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбитфлагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • 2 мая украинские военные уничтожили два российских катера возле Змеиного.

Темы: Черное моревойна
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