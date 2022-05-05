На побережье Черного моря сохраняется угроза высадки десанта
В северо-западной части Черного моря сохраняется угроза высадки вражеского десанта, россияне производят разведки беспилотниками, в том числе ударными.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Дословно: "Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.
Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу.
Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующими сопровождением этих мероприятий".
Детали: В командовании просят жителей не посещать пляжи и другие запрещенные территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, а также не мешать действиям военных.
Там также призвали информировать соответствующие органы о подозрительной активности в прибрежной зоне и не разглашать информацию о деятельности сил обороны.
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Предыстория:
- За время войны украинские военные уничтожили ряд российских кораблей.
- Так, 24 марта в захваченном РФ порту Бердянск уничтожили крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
- 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбитфлагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
- 2 мая украинские военные уничтожили два российских катера возле Змеиного.