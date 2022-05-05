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Крымский татрин, спасающий заблокированных на "Азовсталм", просит Турцию помочь

Светлана КизиловаЧетверг, 5 мая 2022, 22:26
Азовсталь в Мариуполе под атакой россиян СКРИНШОТ с видео

Медик, оказывающий помощь заблокированным на "Азовстали" людям, записал обращение к турецким властям. Он просит спасти жизнь мариупольцев и украинских защитников, которые страдают от недостатка медикаментов и еды, некоторые из них из-за этого умирают.

Источник: видео врача

Прямая речь: "Я не помню, какой сегодня день войны. Погибают люди, кто от пуль, кто от голода, раненые – от нехватки лекарств, от ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, будет ли завтра. Я мусульманин, крымский татарин, потомок Гиреев.

До оккупации изучал медицину. Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". Я никогда не видел смерти до войны. Работал на скорой помощи. Всегда помогал людям, чем мог. Но здесь, в 2022 году, мне больно смотреть, как люди умирают на руках от гнойных ран, простого отсутствия антибиотиков. Нас постоянно бомбят с воздуха, моря и земли. Прошу соблюдать процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот кошмар".

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Темы: МариупольТурцияоккупацияАзов
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