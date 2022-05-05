Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новые санкций против РФ "исторической ошибкой"

Новый пакет санкций Евросоюза против России, включая эмбарго на импорт сырой нефти, нанесет больше вреда Венгрии, чем России.

Об этом говорится в письме венгерского премьера Виктора Орбана в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index.

Орбан направил письмо президенту Еврокомиссии в четверг днем, назвав возможное принятие шестого пакета санкций против России исторической ошибкой.

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"Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Санкции могут быть приняты, если во всех государствах-членах будут соблюдены все необходимые предварительные условия", — говорится в письме.

По словам премьера Венгрии, запланированный пакет приведет к дальнейшему увеличению нагрузки на наиболее уязвимых без каких-либо существенных усилий ЕС по смягчению последствий.

"Сокращение объемов добычи ископаемого топлива в России будет невозможно без значительных и быстрых инвестиций в нашу энергетическую инфраструктуру и ускоренного перехода к "зеленой" экономике. Однако из-за санкций необходимые национальные ресурсы должны быть перераспределены на избыточные инвестиции в ископаемые, в то время как у ЕС будет достаточно финансирования для нас только на бумаге", - заявил Орбан.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

В правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

Словакия также заявила, что будет настаивать на освобождении от эмбарго на покупку российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России. С предложением Еврокомиссии также не согласна Чехия.