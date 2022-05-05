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На пятницу планируется эвакуация из Мариуполя – Верещук

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 мая 2022, 23:18
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Вице-премьер Ирина Верещук анонсирует эвакуацию из Мариуполя в пятницу.

Источник: Верещук в Telegram

Дословно: "Завтра, 06 мая, будет эвакуация из Мариуполя.

Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00".

Что предшествовало: В четверг вечером генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе начался третий этап эвакуации гражданских лиц.

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Темы: МариупольВерещукэвакуация
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