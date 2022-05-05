На пятницу планируется эвакуация из Мариуполя – Верещук
Четверг, 5 мая 2022, 23:18
Вице-премьер Ирина Верещук анонсирует эвакуацию из Мариуполя в пятницу.
Источник: Верещук в Telegram
Дословно: "Завтра, 06 мая, будет эвакуация из Мариуполя.
Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00".
Что предшествовало: В четверг вечером генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе начался третий этап эвакуации гражданских лиц.
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