Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны ЕС почти достигли договоренности о новых санкциях - Боррель

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 23:25

Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать предложенный новый пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Надеюсь, что они достигнут соглашения. Они почти достигли его. И это соглашение нам нужно, потому что мы должны еще больше усиливать наше экономическое и финансовое давление на Россию", - сказал Боррель.

Реклама:

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в пятницу обсудит предложения о новых санкциях против России.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

ВИДЕО ДНЯ

В правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

Словакия также заявила, что будет настаивать на освобождении от эмбарго на покупку российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России. С предложением Еврокомиссии также не согласна Чехия.

Темы: ЕСсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: