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Страны ЕС почти достигли договоренности о новых санкциях - Боррель

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 23:25

Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать предложенный новый пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Надеюсь, что они достигнут соглашения. Они почти достигли его. И это соглашение нам нужно, потому что мы должны еще больше усиливать наше экономическое и финансовое давление на Россию", - сказал Боррель.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) в пятницу обсудит предложения о новых санкциях против России.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

В правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

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Словакия также заявила, что будет настаивать на освобождении от эмбарго на покупку российской нефти, если она станет объектом новых санкций ЕС против России. С предложением Еврокомиссии также не согласна Чехия.

Темы: ЕСсанкции
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