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Добрый вечер: ПВО минусирует 15 целей российских войск

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 мая 2022, 23:34

Противовоздушная оборона Украины 5 мая обезвредила 15 воздушных целей врага: 14 БПЛА и самолет.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.

5 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:

14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.

Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.

"Орлан-10" сбивают все доступные средства – зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя".

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Детали: Игнат добавил, что в течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов.

Темы: война
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