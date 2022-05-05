Добрый вечер: ПВО минусирует 15 целей российских войск
Противовоздушная оборона Украины 5 мая обезвредила 15 воздушных целей врага: 14 БПЛА и самолет.
Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Прямая речь: "Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными силами Украины воздушное пространство.
5 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:
14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.
Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил.
"Орлан-10" сбивают все доступные средства – зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя".
Детали: Игнат добавил, что в течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов.