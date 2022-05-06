Партия Макрона сменяет название на "Возрождение"

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика" сменила название на "Возрождение".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом заявил исполнительный директор партии Станислас Герини.

"Сегодня мы инициируем движение за восстановление "Вперед, Республика", чтобы продолжать расширять это политическое движение… в политической партии, которая будет носить имя "Возрождение"", – заявил он.

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По словам Герини, причина выбора названия заключалась в том, чтобы показать, что партия "всегда будет выбирать просвещение против обскурантизма (негативное отношение к образованию и прогрессу)".

Как анонсируется, новая партия "открыть для граждан, избранных должностных лиц, местных выборных должностных лиц, откуда бы они не пришли", - добавил Герини.

Также название "Возрождение" получил партийный список Макрона на выборах в Европарламент 2019 года.

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Наряду с бывшим премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом — основателем правоцентристской партии Horizons, а также с лидером центристской партии MoDem Франсуа Байру, Герини объявил о создании избирательной коалиции между тремя партиями в преддверии парламентских выборов во Франции в следующем месяце.

Напомним, 12 и 19 июня во Франции пройдут парламентские выборы, на которых будут избраны 577 депутатов нижней палаты парламента.

Данные опроса Harris Interactive for Challenges свидетельствуют - партия Макрона вместе с двумя дружественными партиями может получить от 328 до 368 мест, что будет гарантировать стабильное большинство.

Также напомним, 24 апреля прошел второй тур президентских выборов во Франции. Согласно их окончательным результатам, Эммануэль Макрон переизбран президентом страны с 58,54% голосов.

После конституционного референдума 2000 победитель президентских выборов всегда получит и большинство в парламенте.