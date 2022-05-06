Россияне уничтожили фермерские хозяйства в громаде на Харьковщине, теперь там не будет посевной
Россияне уничтожили или разграбили фермерские хозяйства в Дергачевской громаде Харьковской области, поэтому в этом году посевной кампании там не будет.
Источник: глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко
Дословно: "К сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо ограблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами".
Детали: Отмечается, что оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села громады. Особенно значительны разрушения от обстрелов, кроме города, есть в Прудянке, Слатино, Руськой Лозовой и некоторых других селах, где уничтожены многие частные дома, магазины, предприятия.
В общине нет газоснабжения — поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.
До сих пор под оккупацией - Токаровский, Проходовский, Козачелопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа, поселок Питомник и село Новое Русько-Лозивского округа.
Напомним: Ранее британская разведка сообщила, что вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.
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