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Россияне уничтожили фермерские хозяйства в громаде на Харьковщине, теперь там не будет посевной

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 03:01

Россияне уничтожили или разграбили фермерские хозяйства в Дергачевской громаде Харьковской области, поэтому в этом году посевной кампании там не будет.

Источник: глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко

Дословно: "К сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо ограблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами".

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Детали: Отмечается, что оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, поселки и села громады. Особенно значительны разрушения от обстрелов, кроме города, есть в Прудянке, Слатино, Руськой Лозовой и некоторых других селах, где уничтожены многие частные дома, магазины, предприятия.

В общине нет газоснабжения — поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.

До сих пор под оккупацией - Токаровский, Проходовский, Козачелопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа, поселок Питомник и село Новое Русько-Лозивского округа.

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Напомним: Ранее британская разведка сообщила, что вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.

Темы: Харьковская область
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