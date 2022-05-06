Представителем Белого дома впервые стала афроамериканка и представительница ЛГБТ

Президент Джо Байден назначил Карин Жан-Пьер новым представителем Белого дома вместо Джен Псаки, которая покинет пост 13 мая.

Источник: AP, DW

Детали: Байден сказал, что "Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис (вице-президент Камала Харрис – Ред.) от имени американского народа".

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Жан-Пьер занимала руководящие должности во время предвыборных кампаний Байдена и в администрации вице-президента Байдена во время президентства Барака Обамы.

В этой должности Карин Жан-Пьер является первой чернокожей женщиной и открытым представителем ЛГБТ.