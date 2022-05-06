Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Представителем Белого дома впервые стала афроамериканка и представительница ЛГБТ

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 04:05
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Джо Байден назначил Карин Жан-Пьер новым представителем Белого дома вместо Джен Псаки, которая покинет пост 13 мая.

Источник: AP, DW

Детали: Байден сказал, что "Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харрис (вице-президент Камала Харрис – Ред.) от имени американского народа".

Жан-Пьер занимала руководящие должности во время предвыборных кампаний Байдена и в администрации вице-президента Байдена во время президентства Барака Обамы.

В этой должности Карин Жан-Пьер является первой чернокожей женщиной и открытым представителем ЛГБТ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: США
Главное сегодня

Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца

Зеленский призвал канцлера Германии посетить Киев 9 мая

обновлено, фото, видеоРоссияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали", есть погибший

Законодательство также декоммунизировали

Путин снова встретится с Лукашенко 

В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат

Все новости...
США
NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"
Буш сравнил Зеленского с Черчиллем
Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины
Последние новости
18:30
Зеленский предупреждает о политическом хаосе в мире из-за действий РФ
18:20
Зеленский призвал Исландию помочь Украине своим опытом энергоэффективности
18:14
Мы не видим приближение конца войны – Зеленский
18:12
Оккупанты разрушили инфраструктуру Мощуна на Киевщине более миллиарда гривень
18:11
Медведев похвалил Орбана за "мужество" в борьбе с антироссийскими санкциями
18:11
фотоДвое полицейских клюнули на дезинформацию и сбежали с оружием из Киева – их разыскали
18:07
Во Львовской области не будет массовых мероприятий 7-9 мая
18:02
Украина уже засеяла половину запланированных площадей – Минагрополитики
17:57
В Ровенской области изменили время комендантского часа
17:57
Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца
Все новости...