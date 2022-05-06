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ВОЗ: 15 миллионов человек в мире скончались из-за COVID-19

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 05:00

По состоянию на конец 2021 года 14,9 млн смертей в мире были связаны с COVID-19.

Источник: ВОЗ, Reuters

Детали: Эти данные включают людей, умерших непосредственно от COVID-19, и в частности тех людей, которые имели другие заболевания и которые не смогли получить доступ к медицинской помощи, когда системы были перегружены во время волн инфицирования.

В частности, непосредственно от COVID-19 умерли 5,4 млн из 14,9.

Большинство избыточных смертей, 84%, были сосредоточены в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке, и почти 70% – только в 10 странах мира.

По данным ВОЗ,  около шести из десяти смертей в мире не было зарегистрировано.

Как отмечает Reuters, почти половина до сих пор не учитываемых смертей приходится на Индию. В результате пандемии там умерли 4,7 млн ​​человек, преимущественно во время огромного всплеска в мае и июне 2021 года. ВОЗ заявила, что еще не полностью изучила новые данные, предоставленные на этой неделе Индией, которая выступила против оценок ВОЗ и опубликовала  свои собственные данные о смертности в 2020 году. Правительство Индии оценивает количество погибших за период с января 2020 года по декабрь 2021 года в около 480 тысяч человек.

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Данные ВОЗ охватывают период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Темы: коронавирус
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