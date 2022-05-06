США: Пока ничто не указывает на то, что Беларусь собирается воевать в Украине
Пятница, 6 мая 2022, 06:15
В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь намерена непосредственно участвовать в войне в Украине.
Источник: представитель Пентагона Джон Кирби
Прямая речь: "Мы не прослеживаем признаков того, что они (белорусские войска – Ред.) планируют непосредственно участвовать в войне в Украине".
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Что предшествовало: Днем раньше, после разговора белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина в белорусских Вооруженных силах началась внезапная проверка готовности сил реагирования - в частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения. Состав привлекаемых к проверке сил будет поэтапно наращиваться.