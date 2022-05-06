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В США ограничат применение вакцины от Johnson & Johnson

Пятница, 6 мая 2022, 07:44

Американское Управление по саннадзору ограничивает использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 из-за риска развития синдрома свертывания крови.

Источник: Интерфакс-Украина.

Детали: Рекомендации были выпущены на основе расследования зарегистрированных случаев тромбозов после прививок J&J.

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Центры США по контролю и профилактике заболеваний ранее рекомендовали американцам вакцины Pfizer и Moderna вместо J&J из-за случаев тромбоза с синдромом тромбоцитопении.

Справка: J&J - одна из вакцин против коронавирусной инфекции, используемых в Соединенных Штатах наряду с Moderna и Pfizer. Она требует введения только одной дозы, а Moderna и Pfizer - двух доз.

По данным CDC, около 18,7 млн американцев получили прививку от COVID-19 J&J. Вакцинами Мoderna привиты 217,5 млн, Pfizer - 340,6 млн.

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В Украине вакцину от J&J сертифицировали, но массовой вакцинации ею не проводили.


Темы: СШАвакцинацияCovid-2019
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