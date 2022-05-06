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Австрия продолжает считать эмбарго на газ из России "красной линией"

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 09:13

Австрия по-прежнему выступает против поставок газа из России и называет этот шаг "красной линией".

Об этом заявила газетам Funke Group министр экономики Маргарет Шрамбек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Газовое эмбарго – это четкая красная линия для Австрии", – заявила Шрамбек.

"И ни мы, ни Германия не сможем устоять. От Австрии, а также от Германии – однозначное "нет", потому что эмбарго нанесет больше вреда, чем пользы", – добавила она.

Министр также предложил ЕС использовать фрекинг для добычи газа.

"Есть средства добычи сланцевого газа экологически безопасным способом. Мы не должны закрывать свой ум и спорить с технологическим статусом 20-летней давности", – сказала она, добавив, что технология эволюционировала.

Кроме того, в среднесрочной перспективе, по ее словам, политик выступила за новые партнерские отношения, например, с Саудовской Аравией, в области солнечной энергетики и водорода.

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Австрия настаивает, что поддерживает все санкции против России, за исключением газового эмбарго.

О том, как ЕС дискутирует вокруг энергетических санкций – читайте в интервью Ланы Зеркаль: Мы предложили Европе единственный работающий план энергетических санкций

Темы: АвстриявойнаРосcиясанкции
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