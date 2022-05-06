Посол Украины отказался извиняться за свои слова о канцлере Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался приносить извинения за то, что назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной колбасой".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Дело не в том, чтобы принести извинения, а в том, чтобы делать правильную политику в наши дни", — сказал Мельник.

Напомним, в последние недели в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев, отметив, что тот "притворяется обиженной колбасой" (немецкий фразеологизм, который означает "притворяться невинно обиженным". - Ред.).

5 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который он охарактеризовал как хороший и конструктивный.