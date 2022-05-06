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Германия готова помочь странам ЕС без выхода к морю получить СПГ

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 11:04

Германия проявит солидарность со странами Европейского Союза, которые ищут альтернативу российскому газу и нефти, помогая восточным государствам без портов в Северном или Балтийском морях получить сжиженный природный газ (СПГ).

Об этом заявил в четверг 5 мая канцлер Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Выступая после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, Шольц сказал, что многие страны столкнулись с даже большей проблемой, чем Германия, в уменьшении зависимости от импорта российской энергии.

По словам Фиалы, импорт российского газа, поступающего через трубопровод, составляет более 90% потребления газа в Чехии, не имеющей выхода к морю.

"Мы должны быть готовы помочь странам, не имеющим прямого выхода к Северному или Балтийскому морю, и которые должны рассчитывать на наше сотрудничество с ними", - сказал Шольц.

Ранее в четверг Германия приняла меры по увеличению импорта СПГ, арендовав четыре плавучие установки для хранения и регазификации и выбрав Североморский порт Вильгельмсхафен в качестве первого перегрузочного узла.

Отдельно Германия начала заполнять огромное газовое хранилище в Редене, которое раньше использовал "Газпром".

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В прошлом месяце "Газпром" отказался от своего бизнеса "Gasprom Germania", в том числе от крупнейшего в Западной Европе газохранилища в Редене.

Темы: ГерманияЕСгаз
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