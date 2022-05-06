На Луганщине пропали двое спасателей, которые везли воду в Нижнее

В Луганской области исчезли двое спасателей: они повезли людям воду в село Нижнее и перестали выходить на связь.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "4 мая два работника ГСЧС – Денис Колотилов и Геннадий Муратов – на служебном автомобиле выполняли гуманитарную миссию: повезли в с.Нижнее (Горская община) воду. После обеда перестали выходить на связь.

Поиски результатов не дали – ни мужчины, ни пожарные машины не найдены".

Детали: Есть вероятность, что спасатели попали в плен к россиянам, так как в тот день вблизи села шли бои.

Село Нижнее на карте

Поиски продолжаются.