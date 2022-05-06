Гендиректор больницы украл 5 карет скорой из гумпомощи
Пятница, 6 мая 2022, 11:16
На Буковине гендиректор больницы присвоил 5 карет скорой, предоставленные как гуманитарную помощь.
Источник: ОГП
Детали: По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь – 5 карет скорой – для личного обогащения.
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По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам.
Правоохранители задокументировали получение им взятки в 16 тысяч гривен.
Следствие устанавливает причастных к хищению гуманитарной помощи лиц.
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