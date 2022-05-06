Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Гендиректор больницы украл 5 карет скорой из гумпомощи

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 11:16
Гендиректор больницы украл 5 карет скорой из гумпомощи

На Буковине гендиректор больницы присвоил 5 карет скорой, предоставленные как гуманитарную помощь.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь – 5 карет скорой – для личного обогащения.

Реклама:

По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам.

Правоохранители задокументировали получение им взятки в 16 тысяч гривен.

Следствие устанавливает причастных к хищению гуманитарной помощи лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Офис генпрокуроравзяткагуманитаркавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Офис генпрокурора
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки
"Тыловые" командиры на Киевщине незаконно выписывали себе "боевые" премии
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: