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Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине – представители армии США

Елена РощинаПятница, 6 мая 2022, 11:53

В Соединенных Штатах Америки считают, что Россия не смогла воплотить свой "сложный" план по захвату Украины из-за недостаточного количества подготовленных солдат и логистических просчетов.

Источник: начальник штаба Сухопутных сил США Джеймс МакКонвилл и министр Армии США Кристин Вормут в совместном заявлении в комитете Сената США по вооруженным силам во время рассмотрения финансов на оборону на 2023 год и Программы обороны будущего, "Голос Америки"

Прямая речь МакКонвилла: "План, который был у России, – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат".

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Детали: Генерал МакКонвилл отметил, что для выполнения подобного военного плана, России требовалась куда более хорошая логистическая система.

Также генерал подчеркнул, что действия украинского руководства очень важны: "Со стороны Украины важно, что делает руководство. Премьер-министр остался. Все в правительстве Украины остались, чтобы защищать страну".

"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у России, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах", – добавил МакКонвилл.

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Он подчеркнул и важность союзников и партнеров США в обеспечении логистики для поддержки Украины.

"Одно дело – иметь военное оборудование там [в Европе – ред], а другое – обеспечить доставку этого оборудования", – сказал МакКонвилл.

Министр Кристин Уормут также заявила: "Мы показали, насколько быстро мы смогли разместить наши силы в Европе. Мы также продемонстрировали, как быстро мы оказываем помощь оружием Украине. Это демонстрирует невероятную уверенность в том, что делает американская армия для обеспечения логистики".

"Наша поддержка Украины непреклонна и наша преданность защищать каждый дюйм территории НАТО железна", – подчеркнули в совместном заявлении МакКонвилл и Вормут.

Этому предшествовало:

  • За два дня до этого президент США Джо Байден на заводе Lockheed Martin в городе Трой (Алабама), где собирают "Джавелины", сказал, что американское оружие позволяет украинцам защитить себя.
  • Западные СМИ писали, что американская разведка делится оперативными данными с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро переместить системы ПВО.
  • Американские чиновники также рассказывают, что это США предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и убивать российских генералов, а также разведданные, которые помогли попасть в крейсер "Москва". В Пентагоне это отрицают.
  • Сообщалось также, что в середине января разведка США вероятно передала руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев, что могло сыграть ключевую роль для отражения наступления на столицу.
  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля сразу с севера, востока и юга страны. За две недели до этого американская разведка раскрыла, что в РФ рассматривают 9 маршрутов вторжения, планируют захватить Киев в течение двух суток и захватить все Левобережье Украины в перспективе.

Темы: РосcиявойнаУкраинаСША
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