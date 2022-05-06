Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине – представители армии США
В Соединенных Штатах Америки считают, что Россия не смогла воплотить свой "сложный" план по захвату Украины из-за недостаточного количества подготовленных солдат и логистических просчетов.
Источник: начальник штаба Сухопутных сил США Джеймс МакКонвилл и министр Армии США Кристин Вормут в совместном заявлении в комитете Сената США по вооруженным силам во время рассмотрения финансов на оборону на 2023 год и Программы обороны будущего, "Голос Америки"
Прямая речь МакКонвилла: "План, который был у России, – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат".
Детали: Генерал МакКонвилл отметил, что для выполнения подобного военного плана, России требовалась куда более хорошая логистическая система.
Также генерал подчеркнул, что действия украинского руководства очень важны: "Со стороны Украины важно, что делает руководство. Премьер-министр остался. Все в правительстве Украины остались, чтобы защищать страну".
"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей, как у России, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах", – добавил МакКонвилл.
Он подчеркнул и важность союзников и партнеров США в обеспечении логистики для поддержки Украины.
"Одно дело – иметь военное оборудование там [в Европе – ред], а другое – обеспечить доставку этого оборудования", – сказал МакКонвилл.
Министр Кристин Уормут также заявила: "Мы показали, насколько быстро мы смогли разместить наши силы в Европе. Мы также продемонстрировали, как быстро мы оказываем помощь оружием Украине. Это демонстрирует невероятную уверенность в том, что делает американская армия для обеспечения логистики".
"Наша поддержка Украины непреклонна и наша преданность защищать каждый дюйм территории НАТО железна", – подчеркнули в совместном заявлении МакКонвилл и Вормут.
Этому предшествовало:
- За два дня до этого президент США Джо Байден на заводе Lockheed Martin в городе Трой (Алабама), где собирают "Джавелины", сказал, что американское оружие позволяет украинцам защитить себя.
- Западные СМИ писали, что американская разведка делится оперативными данными с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро переместить системы ПВО.
- Американские чиновники также рассказывают, что это США предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и убивать российских генералов, а также разведданные, которые помогли попасть в крейсер "Москва".
- Более того, в середине января разведка США вероятно передала руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев, что могло сыграть ключевую роль для успешного отражения наступления на столицу.
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля сразу с севера, востока и юга страны. За две недели до этого американская разведка раскрыла, что в РФ рассматривают 9 маршрутов вторжения, планируют захватить Киев в течение двух суток и захватить все Левобережье Украины в перспективе.