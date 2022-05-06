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Украина рассчитывает в мае получить новый транш макрофина ЕС

"Европейская правда"Пятница, 6 мая 2022, 12:05

Украина планирует в мае получить второй с начала войны транш макрофинансовой помощи Европейского Союза, а также надеется на возможное открытие третьего транша в июне.

Об этом по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве заявил премьер Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство УНИАН.

"Провели чрезвычайно плодотворный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины, а также о нашем движении к кандидатству и будущему членству в Европейском Союзе.

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Относительно оказания поддержки Европейская комиссия была одним из первых институтов, которые мгновенно отреагировали и оказали макрофинансовую помощь Украине. Сейчас мы говорим о предоставлении второго транша буквально уже в мае и возможном открытии нового транша поддержки Украине еще в июне", – сказал он.

Также он добавил, что обсудил детали передачи Украине 1,8 млрд евро помощи, собранных на донорской конференции четыре недели назад.

Напомним, Совет ЕС ускоренно утвердил макрофин для Украины в размере 1,2 млрд евро 21 февраля, накануне вторжения России.

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В ЕС отметили, что ускорили выделение экономической помощи Украине из-за геополитической напряженности, которая губительно повлияла на экономическую и финансовую стабильность Украины.

Международная донорская конференция в Варшаве, посвященная сбору средств для пострадавшей от войны Украины, собрала 5 мая $6,5 млрд.

Темы: ЕС
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