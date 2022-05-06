В Киев стали возвращаться меньше людей – столичные власти

Количество прибывающих в Киев уменьшилось: если месяц назад это было до 50 тысяч, то сейчас это до 20 тысяч.

Источник: Киевская городская военная администрация (КГВА)

Дословно: "Мы еще раз обращаемся к тем, кто может – не возвращаться, особенно это касается женщин с детьми, пожилых людей, студентов. Мы рекомендуем гражданам как можно меньше передвигаться и не игнорировать сигналы воздушной тревоги".

Детали: Столичная власть подчеркивает, что сейчас нужно "жить в условиях войны".

Военная администрация Киева принимает меры по обеспечению передвижения. Каждый день вводятся новые маршруты общественного транспорта. Метрополитен функционирует с интервалом 10-15 мин, на каждой станции есть график поездов.

"Мы делаем все возможное, чтобы разгрузить город. В свою очередь призываем горожан отдавать предпочтение использованию именно общественного транспорта, чтобы не создавать пробки и экономить горючее, которое так необходимо для функционирования критических инфраструктур города и военных", – отмечает КГВА,