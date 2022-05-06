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ГБР обнаружило российского летчика, который мог заниматься шпионажем

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 12:55

Государственное бюро расследований обнаружило в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем.

Источник: ГБР

Детали: Сообщается, что его разоблачили в ходе спецоперации по выявлению вражеских элементов среди граждан Российской Федерации, въехавших на территорию Украины накануне российского вторжения.

По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.

8 февраля 2022 года он въехал в Украину и остался до сих пор. После начала русской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына.

Дословно: "Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства его принадлежности к российской армии.

Также собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину как так называемая "консерва", чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных РФ по объектам стратегического значения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, сливания данных по их перемещению, расположению блок постов, дислокации батальонов Вооруженных сил и территориальной обороны".

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После завершения всех юридических процедур он будет передан в СБУ".

Темы: войнашпионажГБР
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