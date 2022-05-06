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Мотивация, оснащение и ценности – Павлюк рассказал, как изменились ВСУ с 2014 года

Ирина БалачукПятница, 6 мая 2022, 13:49
Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Кардинальное отличие украинской армии от российской состоит в том, что украинские защитники очень мотивированы, а командиры стараются не просто выполнить задачу, но и сохранить личный состав.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в интервью "Укринформу"

Прямая речь Павлюка: "Самое главное и чем мы отличаемся – это мотивация и подход к выполнению задач.

Мы знаем, за что сражаемся, у нас есть ценности, ради которых мы будем бороться до конца. У нас есть гибкая система управления, где каждый командир имеет право и способен принимать решения в зависимости от обстановки, если оно не противоречит главному замыслу боя. Это наше кардинальное отличие от оккупантов, где единолично принимается решение и выполняется, несмотря на адекватность, целесообразность и потери. Никто из них (россиян – ред.) не ценит своих солдат".

Детали: Кроме того, по словам Павлюка, "любой командир – это прежде всего отец для своих подчиненных, который все сделает для того, чтобы не только выполнить задание, но и сохранить личный состав".

Он также добавил, что за последние 8 лет очень изменилась украинская армия. В частности, есть большая разница в оснащении. Сейчас улучшилась связь, есть РЭБ, появились боевые БПЛА, эффективная артиллерийская разведка.

Кроме того, "совсем другой подход к подготовке военных специалистов – от снайпера до экипажа боевой машины и подразделений".

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По словам Павлюка, в Украине уже есть "своя каста профессионалов, умело выполняющих свою задачу и ничем не уступающих иностранным специалистам". Он привел пример, что два танка ВСУ, экипажи которых до войны участвовали в соревнованиях на лучший танковый экипаж, в одном бою уничтожили до десятка танков и боевых машин противника.

Также, по словам главы ОВА, большую роль сыграли обучения с иностранцами – ныне в Украине "совсем другой подход к принятию решений, постановке задач, контролю за ситуацией".

Все это, подчеркнул Павлюк, является весомым вкладом в победу.

Темы: Вооруженные силыУкраинавойна
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