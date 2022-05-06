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Путин продолжает посылать срочников на войну в Украине – разведка

Ирина БалачукПятница, 6 мая 2022, 15:09
Путин продолжает посылать срочников на войну в Украине – разведка
Фото из Telegram ГУР

Российская Федерация из-за больших потерь продолжает привлекать к боевым действиям в Украине срочников.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Дословно ГУР: "Путин продолжает посылать срочников на войну в Украину. Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неодноразовые заявления Кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще".

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Детали: По данным разведки, к боевым действиям в Украине привлекли срочников 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново), которая принимает участие в боях на территории Харьковской области.

Также в ГУР добавили, что из-за необходимости быстро пополнять войско новобранцы 8-й армии южного военного округа ВС РФ едут в Украину после всего лишь 4-дневной подготовки.

Кроме того, по данным разведки, российские власти принудительно-добровольно направляют до 40 медицинских работников из Крыма в бесплатную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Врачи едут на срок до 2 недель для "оказания помощи".

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В то же время в ГУР отметили, что учащаются случаи дезертирства оккупантов. В частности, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих РФ, которые не хотели участвовать в боевых действиях и покинули место дислокации подразделения.

Предыстория: 

  • 6 мая отец российского солдата-срочника Егора Шкребца, проходившего службу на крейсере "Москва" и объявленного пропавшим без вести, опубликовал ответ от прокуратуры РФ, в котором сообщается, что корабль не брал участие в войне против Украины, и где его сын – не знают. 

Темы: Росcиявойна
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