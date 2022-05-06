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СБУ: в ходе спецоперации взяли в плен 11 российских снайперов

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 15:42
иллюстративное фото СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что пленила 11 вражеских снайперов в результате спецоперации на Харьковщине.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прояма речь: "В Харьковской области в ходе спецоперации СБУ было взято в плен 11 российских снайперов. Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", который обстреливал украинские позиции".

Относительно других разоблачений СБУ спикер спецслужбы рассказал следующее:

В Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую диверсии в регионе. В состав группы входило три человека, которые были на связи со своими российскими кураторами.

Участники ДРГ также осуществляли видеофиксацию ракетных ударов оккупантов по стратегически важным объектам.

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В Житомирской области был задержан чиновник одного из оборонных объектов нашего государства, который собирал для врага разведданные по количеству и боеготовности самолетов Вооруженных сил Украины.

В Сумской области на сотрудничестве с врагом разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат. Во время временной оккупации части района Конотопа эти лица осуществляли материально-техническое обеспечение захватчиков.

В Киевской области спецслужба установила местонахождение и задержала еще двух коллаборантов. По данным следствия, они способствовали расквартированию агрессоров и помогали им ориентироваться на местности Бучанского района. Кроме того, участвовали в мародерстве и похищении украинских патриотов.

По данным спикера, с начала полномасштабной войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тысячи коллаборантов.

Темы: СБУвойна
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