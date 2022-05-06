Россия жалуется, что ее не пригласили на годовщину Победы в Париже



Посол России во Франции Алексей Мешков пожаловался, что его не пригласили на официальные мероприятия в Париже, посвященные 77-й годовщине Дня Победы.

Мешкова цитирует российское государственное агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"8 мая во Франции традиционно будут проводиться мероприятия, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы и военные атташе – сначала Советского Союза, затем России, Беларуси как стран, внесших решающий вклад в победу над фашизмом, – приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось", – сказал Мешков.

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При этом он выразил недовольство, что на трибуне будут "сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии".

8 мая президент Франции Эммануэль Макрон возглавит церемонию на Елисейских полях в Париже, посвященную годовщине Дня Победы над нацизмом.