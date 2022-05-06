Законодательство также декоммунизировали
Пятница, 6 мая 2022, 16:10
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".
Источник: глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook
Прямая речь Стефанчука: "Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие.
Реклама:
Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости".
Детали: Стефанчук рассказал, что отныне в законодательстве:
- нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
- нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
- нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
- нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";
- "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).
Кабинету министров поручили в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.
ВИДЕО ДНЯ