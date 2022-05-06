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Законодательство также декоммунизировали

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 16:10
Законодательство также декоммунизировали

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Источник: глава парламента Руслан Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие.

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Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости".

Детали: Стефанчук рассказал, что отныне в законодательстве:

  • нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
  • нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
  • нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
  • нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";
  • "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).

Кабинету министров поручили в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

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Темы: декоммунизацияЗеленскийСтефанчукзаконодательство
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